Invité : Michel Barnier, dans les secrets du Brexit

Ancien ministre de l’Environnement, des Affaires étrangères ou de l’Agriculture, ancien conseiller général, député et sénateur de Savoie, ancien député et commissaire européen, Michel Barnier a aussi été le négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit. Dans « La grande illusion, journal secret du Brexit 2016-2020 », il raconte les 1600 jours de pourparlers et de négociations, de blocages, de retournements de situation, d’attaques, mais aussi d’enfumage et de coups fourrés qui ont mené au Brexit tel qu’on le connaît. Michel Barnier est sur le plateau de Quotidien.