Invité : Michel Cymès, un an de Covid plus tard

On ne présente plus Michel Cymès : docteur, auteur, acteur, podcasteur, animateur, chroniqueur, mais aussi éditeur, youtubeur et personnalité plébiscitée par les Français. Un an après le premier confinement et alors que le moral des Français est de plus en plus bas, Michel Cymès publie une série de ses cahiers « Dr. Good » pour nous aider à aller mieux. Sur le plateau de Quotidien, on analyse avec Michel Cymès la situation de l’épidémie en France, la stratégie gouvernementale pour lutter contre le virus et les avancées de la campagne de vaccination. On l’interroge également sur la nécessité de re-confiner tout ou partie du territoire, sur la méfiance envers les vaccins – et a fortiori l’AstraZeneca, suspendu à titre provisoire par la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche, le Danemark, la Norvège, l’Islande ou les Pays-Bas après plusieurs cas de thromboses. Justement, sur le sujet de la méfiance envers les vaccins, on demande à Michel Cymès comment le monde scientifique et médical peut regagner la confiance des citoyens, alors même que de nombreux soignants sont aussi inquiets à l’idée d’être vaccinés. On parle de tous ces sujets et plus encore avec Michel Cymès sur le plateau de Quotidien.