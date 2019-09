Invité : Michel Desmurget alerte sur le danger des écrans dans "La fabrique du crétin digital"

Michel Desmurget est docteur en neuro-sciences. Dans son livre « La fabrique du crétin digital », il questionne l’influence et les effets néfastes des écrans sur les jeunes, des plus petits aux plus grands. Retard de langage, défaut de motricité, troubles de la mémoire, du sommeil, dépression, baisse de la créativité, … autant de troubles associés à une utilisation massive et de plus en plus précoce des écrans qui nous entourent. Michel Desmurget est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.