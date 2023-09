Invité : Michel Desmurget donne les clés pour réussir à intéresser les jeunes à la lecture

Michel Desmurget, docteur en neurosciences et directeur de recherche à l’INSERM, est l’invité de Quotidien, mercredi 20 septembre. Il présente son nouvel ouvrage intitulé « Faites-les lire ! Pour en finir avec le crétin digital », la suite de « La Fabrique du crétin digital ». Le chercheur français de 58 ans donne notamment les clés permettant de rendre la lecture plus attractive pour les enfants, ce qui permettrait entre autres d’améliorer la maîtrise du langage et l’intelligence émotionnelle. Et ce, alors que seulement 10% des jeunes lisent au minimum 20 minutes par jour. Il cite la Chine comme contre-exemple et explique que l’école n’est pas seule responsable sur le sujet.