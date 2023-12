Invité : Michel Scott décrypte son expérience à Gaza

Le grand reporter de TF1 et LCI spécialisé dans l’actualité étrangère, Michel Scott, est l’invité de Quotidien jeudi 30 novembre. Il revient de sa deuxième mission en Israël et à Gaza depuis le 7 octobre dernier, et sur la particularité de ce conflit. Michel Scott se penche sur son expérience vécue dans les tunnels sous l’hôpital Al-Shifa, et notamment sur la surveillance millimétrée de l’armée israélienne. L’homme qui a notamment couvert les guerres en Bosnie, en Afghanistan ou encore en Irak, donne ensuite son opinion sur la mise sn scène de la libération des otages par le Hamas ces derniers jours. Il réagit ensuite au terrible bilan le plus meurtrier jamais enregistré pour la presse avec 49 journalistes morts à Gaza.