Invité : Michel Scott, reporter de guerre en Ukraine

Si on peut suivre le déroulé de la guerre en Ukraine, c’est avant tout grâce aux journalistes et photographes présents sur place, malgré les risques pour leur sécurité. En ce moment, en Ukraine, une dizaine de journalistes français rapportent quotidiennement les affrontements et l’avancée de l’armée russe. Michel Scott, reporter pour TF1 y était il y a encore quelques jours. Reporter spécialiste des zones de guerre, il a déjà travaillé en Bosnie, en Tchétchénie, en Afghanistan ou en Irak. La semaine dernière, au cours d’un reportage à Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, prise pour cible par la Russie, Michel Scott et son équipe se sont à leur tour retrouvés sous les bombardements. Par chance, au sein de leur équipe, personne n’a été blessé. Cette guerre en Ukraine, Michel Scott la suit depuis le premier jour. Le 24 février, lorsque les troupes russes envahissent l’Ukraine, son équipe et lui sont dans le Donbass, à l’est du pays. Ils étaient parmi les premiers à filmer la réaction des Ukrainiens, sur place, face à l’invasion russe. Ils seront également parmi les seuls journalistes présents lors des toutes premières batailles. Sur le plateau de Quotidien, Michel Scott revient sur la situation en Ukraine, nous raconte ce qu’il a vu du pays et de ses habitants et nous parle de son métier et ses risques.