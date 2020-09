Invité : Mika nous parle de "I Love Beirut", le concert en soutien aux Libanais

Mika ou Yann Barthes En savoir plus sur

Après l’explosion qui a ravagé une grande partie de la ville de Beyrouth en août dernier, le chanteur Mika organise un grand concert pour le Liban. « I Love Beirut » aura lieu le 19 septembre en Italie et sera visible sur toutes les plateformes : Orange, Canal, Free, SFR, Bouygues et même en direct sur Youtube. L’argent récolté sera reversé à La Croix Rouge et à Save The Children qui oeuvrent chaque jour sur le terrain, à Beyrouth, pour venir en aide à la population.