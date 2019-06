Quatre ans après « No place in heaven », Mika revient sur le devant de la scène avec un album pop, sexy et toujours aussi rythmé, « My name is Michael Holbrook ». Le juré de The Voice est retourné à ses premiers amours : l’écriture et la composition de ses titres, pour proposer un nouvel opus innovant, inspiré et très personnel. Mika est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.