Invité : Mike Horn fête ses "20 ans d’expédition"

Il est sans nul doute l’aventurier le plus connu de l’hexagone. Mike Horn, véritable globe-trotteur/aventurier/baroudeur/super-héros (un peu quand même) fête ses 20 ans d’expédition à travers le monde. De l’Amazone qu’il a descendu à la nage à la traversée de l’Atlantique, en passant par l’ascension de l’Himalaya et la traversée du Pôle nord à pied (et en hiver) Mike Horn revient sur ses aventures, son amour de la découverte et ses futurs projets.