Invité : Mike Horn, aventurier revenu de loin

Le 11 septembre 2019, Mike Horn et son co-équipier Borge Ousland se lancent dans une traversée de l’Arctique à ski et sans assistance. Deux mois plus tard, on apprend que les deux explorateurs sont coincés, incapables de continuer leur traversée. Les deux explorateurs, pourtant habitués aux conditions climatiques les plus extrêmes, ont atteint leurs limites. Il leur faudra plusieurs jours et le secours in extremis d’un brise-glace pour les tirer d’affaire. De retour en France, remis sur pieds, Mike Horn nous raconte cette expédition qui aura bien failli être la dernière sur le plateau de Quotidien.