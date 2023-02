Invité : Mohamed Boclet, ancien dyslexique devenu vice-champion du monde de lecture rapide

Mohamed Boclet, vice-champion du monde de lecture rapide en 2021 et triple-champion de France de “mind mapping” présente son nouveau livre “Connaissance illimitée” publié chez Robert Laffont. Dans ce livre, cet ancien dyslexique explique son parcours, raconte sa famille et donne ses techniques pour apprendre à lire plus rapidement. En moyenne, un lecteur lit entre 200 et 500 mots par minute. Mohamed Boclet quant à lui peut lire jusqu'à 2400 mots par minute, soit 170 pages en 17 minutes. Pour ce trentenaire qui a toujours eu des difficultés à l’école et a redoublé le CP, c’est une vraie revanche sur la vie. Mohamed Boclet est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler