Invité : Molière, 400 ans de génie indiscuté, avec Georges Forestier

2022, ce n’est pas que l’élection présidentielle. 2022, c’est aussi l’année du 400ème anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière. Comment le dramaturge a révolutionné l’art de la comédie, pourquoi est-il encore joué et admiré dans le monde entier ? On pose ces questions au plus grand spécialiste de Molière du monde, le professeur émérite de littérature française à la Sorbonne et historien du théâtre du XVIIème siècle, Georges Forestier.