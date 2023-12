Invité : Mossi Traoré ouvre les portes de son école de mode à tous

Le styliste et créateur de la marque Mossi, Mossi Traoré, est l’invité de Quotidien mercredi 6 décembre. L’homme de 38 ans est à la tête de la marque de prêt-à-porter, qui se veut éthique et pensée dans un esprit d’intégration et de partage, depuis 2011. La firme a notamment participé en mars 2022 à la Fashion Week de New Delhi en tant que seule marque étrangère. Mossi Traoré a également été suivi par les équipes de Canal + à travers un film réalisé par Ségolène Chaplin, dans lequel le styliste se livre sur son projet d’habiller l’actrice Aishwarya Rai, véritable icone Bollywood. L’homme, fondateur d’une école de couture gratuite et ouverte à tous, se penche sur les images d’un défilé inspiré par les éboueurs de la mairie de Paris, avant de résumer son style en trois mots. Celui qui a été habilleur pour l’Opéra de Paris explique comment il a financé sa marque, puis monté une école, lui qui est fasciné par les créateurs-entrepreneurs. Il s’exprime ensuite sur le lieu où il fabrique ses vêtements et sur les particularités de son école, particulièrement inclusive. Enfin, Mossi Traoré se confie sur sa rencontre avec l’une des reines de la mode, Anna Wintour.