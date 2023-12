Invité : Nabil Wakim se questionne sur la crise climatique dans « Chaleur humaine »

Le journaliste au Monde, Nabil Wakim est l’invité de Quotidien jeudi 30 novembre. L’homme âgé de 42 ans, spécialiste des questions énergétiques, présente son nouvel ouvrage intitulé « Chaleur humaine : 18 réponses à la menace climatique », sorti le 13 octobre dernier. Au fil des pages, il interroge différents spécialistes du sujet comme la climatologue Valérie Masson-Delmotte, la pédopsychiatre, Laelia Benoit, ou encore la sociologue, Sophie Dubuisson-Quellier sur la possibilité de sauver la planète avec de petits gestes, en mangeant moins de viande, le partage de l’eau ou encore sur comment éviter l’écoanxiété. Des thèmes que le journaliste, qui a notamment été chef du service politique, traite déjà dans son podcast intitulé « Chaleur humaine », qu’il anime depuis 2022. Nabil Wakim s’exprime dans un premier temps sur l’importance, pour arriver à l’objectif « neutralité carbone », de se débarrasser du pétrole, du gaz et du charbon d’ici 2050. Puis, il se penche sur la compatibilité entre la transition écologique et la démocratie, sur la problématique de l’avion ou encore sur les vêtements que nous ne devrions pas donner. Le journaliste se livre ensuite sur la pollution émise par les Chinois à cause de la consommation européenne. Il aborde ensuite les sujets liés au réchauffement climatique comme la multiplicité des incendies. Enfin, Nabil Wakim s’exprime sur le problème de l’écoanxiété.