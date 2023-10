Invité : Nagui célèbre les 30 ans de « Taratata »

L’un des présentateurs préférés des Français, Nagui, est l’invité de Quotidien, jeudi 26 octobre. Le chef d’orchestre iconique de « N’oubliez pas les paroles », fêtera prochainement les 30 ans d’une de ses émissions les plus célèbres, « Taratata ». Yann Barthès interroge dans un premier temps le présentateur sur ses origines, et sa naissance en 1961 à Alexandrie, en Egypte. En ce sens, Nagui nous explique ce qu’il a de plus égyptien en lui. Comme de nombreux invités, il se penche personnellement sur le conflit israélo-palestinien, et revient sur les remarques auxquelles il a dû faire face sur ses origines, plus jeunes. L’animateur se livre ensuite sur les 30 ans de « Taratata », avec un concert exceptionnel diffusé le 3 novembre prochain sur France 2, et tournée dans l’impressionnante Défense Arena de Nanterre. Et pour cela, Yann Barthès propose de revenir dans le passé avec notamment des images de la première émission en 1993. Nagui revient ensuite sur le nom de cette émission culte, qui ne semblait pas rencontrer un grand succès lors de sa création. Enfin, il se confie sur quelques moments marquants d’artistes de renom au sein du programme comme Lenny Kravitz ou Bon Jovi.