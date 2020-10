Invité : Nicolas Bedos, à 100 à l’heure

En savoir plus sur Yann Barthes

Artiste, auteur, réalisateur, Nicolas Bedos a de nombreuses casquettes. Discret dans les médias, mais actif sur les réseaux sociaux, il s’est souvent attiré la colère des internautes. On avait envie de parler avec lui de la période très particulière qu’on vit depuis plusieurs mois, de son père, Guy Bedos, disparu fin mai 2020. De son parrain et de sa marraine, eux aussi disparus cette année, Jean-Loup Abadie et Gisèle Halimi. Nicolas Bedos est sur le plateau de Quotidien.