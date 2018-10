Invité : Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton

Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Trussardi, Balenciaga : Nicolas Ghesquière s’est formé chez les plus grands. Aujourd’hui, à 47 ans, il n’a plus besoin de personne et est devenu le styliste phare de la maison Vuitton. Il habille désormais la femme Louis Vuitton depuis 2013. C’est lui qui a clôt la semaine de la Fashion Week de Paris, avec un défilé époustouflant au beau milieu du musée du Louvre. Nicolas Ghesquière est sur le plateau de Quotidien.