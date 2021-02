Invité: Nicolas Hulot tire le bilan des 30 ans de sa Fondation

En savoir plus sur Yann Barthes

La Fondation Nicolas Hulot fête ses trente ans cette année et s’offre un bien triste cadeau pour son anniversaire : dans son dernier rapport, rendu public cette semaine, elle tire la sonnette d’alarme sur le recours massif aux pesticides dans les exploitations françaises. On en parle avec Nicolas Hulot sur le plateau de Quotidien. Ces dernières années, les gouvernements français avaient pris des engagements fermes pour lutter contre les pesticides dans les exploitations françaises : faire baisser de moitié leur utilisation en 10 ans. D’après le dernier rapport de la Fondation Nicolas Hulot pourtant, l’usage des pesticides a au contraire augmenté de +25% ces dernières années. On revient sur cet échec avec Nicolas Hulot. Comment éviter la catastrophe climatique qui nous attend ? La loi « climat et résilience » sera présentée mercredi en Conseil des ministres, mais pour de nombreux experts, elle est insuffisamment ambitieuse. Quelles sont les propositions qui auraient dû y figurer ? Faut-il changer notre modèle politique et économique ? On en parle avec Nicolas Hulot sur le plateau de Quotidien.