La question écologique n’a jamais été plus présente dans les débats et dans la rue. Partout, les mobilisations se mobilisent, notamment chez les jeunes, pour exiger des pouvoirs publics mondiaux plus d’actions, plus d’engagement pour préserver la planète. Pourtant, l’impression que rien ne bouge, rien ne change, est persistante. On en parle avec l’ancien ministre de l’Écologie, Nicolas Hulot, sur le plateau de Quotidien.