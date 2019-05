Invité : Nicolas Lebourg, pour son livre "Les nazis ont-ils survécu ?"

Nicolas Lebourg est historien, spécialiste de l’extrême-droite. Il décortique les mécanismes des nationalistes et des extrêmes à travers l’Histoire et s’intéresse à la reproduction de ces mécanismes et des idéaux politiques de l’extrême-droite, avec toujours plus de violence, dans nos sociétés actuelles. Dans « Les nazis ont-ils survécu ? », Nicolas Lebourg analyse la (re)montée de la violence à la fois dans les discours, mais également dans les actes. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler.