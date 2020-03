En savoir plus sur Yann Barthes

Nicolas Manel est directeur de recherhe à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (L’INSERM), chef d’équipe à l’Institut Curie, spécialisé en virologie et immunologie. Avec lui, on parle du Coronavirus, de sa contagiosité, du travail des chercheurs pour trouver un vaccin.