Invité : Nicolas Mathieu nous dévoile l’intimité des dessous de ses posts Instagram à travers « Le Ciel ouvert »

L’écrivain, notamment lauréat du Prix Goncourt en 2018, Nicolas Mathieu, est l’invité de Quotidien vendredi 9 février. L’auteur à succès âgé de 45 ans et star d’Instagram avec ses posts qui font énormément réagir, publie un nouvel ouvrage intitulé « Le ciel ouvert » aux éditions Actes-Sud. Un livre hybride dans lequel on retrouve des fragments, des dessins, ou encore une histoire d’amour racontée en post Instagram. Une véritable histoire intime sous forme à l’origine de messages que le natif d’Epinal a souhaité rendre « collectif ». L’auteur de « Connemara » décrypte les différences d’écriture pour Instagram et pour un livre, et se penche sur son rapport particulier avec le réseau social. Nicolas Mathieu se confie ensuite sur sa vision de l’amour et sur les différences majeures en ce sens à 20 ou 40 ans. L’auteur qui semble lutter pour garder la part vivante en chacun de nous. Il se confie aussi sur son sentiment de mélancolie et le temps qui file, ainsi que sur son fils âgé de sept ans. Puis, Nicolas Mathieu se prête à un jeu de questions/réponses dans lequel il réalise son autoportrait, sur sa capacité à garder des secrets ou encore sur ses rituels lorsqu’il écrit.