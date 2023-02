Invité : Nikos Aliagas, voir Venise et la sublimer (Partie 2)

Journaliste de formation, devenu animateur de divertissement et tête d’affiche de TF1, Nikos Aliagas est aussi un talentueux photographe. Photographe de portraits, photographes de scènes de la vie ordinaire, photographe du temps qui passe et des jours qui s’écoulent, il photographie pour la première fois Venise et lui consacre une exposition entière. Nikos Aliagas est sur le plateau de Quotidien.