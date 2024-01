Invité : Nordine Ganso, le nouveau petit génie de l’humour

Après avoir fait ses armes au Jamel Comedy Club et cartonné dans les séries « Jeune et Golri » et « Master Crimes », Nordine Ganso s’est lancé dans le (très) grand bain avec son propre spectacle qu’il joue à guichets fermés tous les soirs à Paris. Nordine Ganso est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de « Violet.