Des murs de sa chambre, il est passé à Youtube et de Youtube – et ses 11,7 millions d’abonnés – il est passé à la télévision, puis au cinéma et à la scène. Norman Thavaud monte sur les planches de La Cigale avec un nouveau spectacle, celui « de la maturité ». Il nous en parle sur le plateau de Quotidien.

