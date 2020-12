Invité: nos libertés sont-elles en danger ? Avec l’avocat Patrice Spinosi

En savoir plus sur Yann Barthes

Patrice Spinosi est avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation. Spécialiste des questions de libertés publiques, il tire aujourd’hui la sonnette d’alarme : entre la gestion de l’épidémie de covid et la loi Sécurité Globale, l’avocat estime que la France se trouve à un dangereux « point de bascule ». Il rappelle d’ailleurs que lorsque les libertés reculent, il n’y a « pas de retour en arrière possible ». La France prend-t-elle un chemin qui risque de nous priver, petit à petit, de nos libertés ? On en parle avec Patrice Spinosi sur le plateau de Quotidien.