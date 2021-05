Invité : Olivier Guez pour 'Une passion absurde et dévorante : écrits sur le football"

Olivier Guez est écrivain, décoré du prix Renaudot en 2017 pour « La disparition de Josef Mengele », est aussi un passionné de football. Il publie cette année sur sa « passion absurde et dévorante » pour le ballon rond. Un recueil de textes vibrants, courts et passionnés sur le football vu sous tous les angles : histoire, reportage, analyse et même psychologie. Oliver Guez est sur le plateau de Quotidien pour en parler.