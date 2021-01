Invité: Omar Sy est "Lupin" version 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Le 31 août dernier, Omar Sy a lancé la cinquième saison de Quotidien. Rien de plus normal qu’il soit notre premier invité de l’année 2021 à l’occasion de la sortie sur Netflix de « Lupin », série adaptée des célèbres romans de Maurice Leblanc. Avant d’en parler, on fait le bilan de l’année 2020 – même si on fait vite le tour. Car en 2020, Omar Sy a (aussi) travaillé sur le gros succès de cette fin d’année : le dernier film d’animation signé Pixar pour Disney, « Soul ». L’acteur prête sa voix au personnage principal, Joe Garner, un musicien de jazz qui meurt au moment où le succès frappe enfin à sa porte. Le dessin animé rencontre depuis sa sortie le 25 décembre un énorme succès et pourrait même se placer dans la course à l’Oscar. C’est toutefois dans un tout autre registre qu’on retrouvera donc Omar Sy sur Netflix dès le 8 janvier prochain. La plateforme de streaming a décidé de s’attaquer à un monument de la littérature française : le personnage créé par Maurice Leblanc, Arsène Lupin, le cambrioleur gentleman. Dans la version Netflix, on plonge non pas dans le Paris des années 1910 – décor de l’Arsène Lupin de la littérature – mais dans sa version 2.0, sa version 2021. Omar Sy incarne Assane Diop, un homme fasciné par le célèbre cambrioleur et qui en possède à la fois le génie, le charisme et l’élégance. On en parle avec Omar Sy sur le plateau de Quotidien.