Invité – "On a rendez-vous avec la réalité" : la campagne présidentielle vue par le philosophe Charles Pépin

L’élection présidentielle est-elle la rencontre entre les candidats et le peuple français ? Prenons un peu de hauteur pour analyser cette campagne d’un œil philosophique. Le philosophe Charles Pépin est sur le plateau de Quotidien et tente de nous apporter une réponse. Le taux d’abstention au 1er tour atteint un record, signe d’une rencontre manquée ? La morale, la raison, la trahison et l’irrationnel sont des sentiments partagés par les Français lors de cette élection. La philosophie trouve sa place dans la tête d’Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, mais aussi des perdants du premier tour. Les candidats déchus peuvent pourtant trouver du positif dans leur défaite, comme nous l'explique l'auteur du livre « Les vertus de l’échec ».