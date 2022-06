Invité : on célèbre la diversité du monde vivant avec le biologiste Bruno David

Bruno David est biologiste marin, professeur en paléontologie et président du Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Dans son dernier livre « Le monde vivant », il fait une déclaration d’amour à la beauté et à la diversité du monde vivant : animaux, végétaux, minéraux, micro-organismes, … Une diversité mise en danger : on estime que de 500 à un million d’espèces présentent un risque d’extinction dans les prochaines décennies. On en parle avec Bruno David sur le plateau de Quotidien.