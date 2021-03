Invité : on décrypte la hausse des violences chez les jeunes avec Alain Bauer

Alain Bauer est criminologue, professeur et grand spécialiste des questions de sécurité reconnu dans le monde entier. Cette année, il est déjà venu nous voir plusieurs fois sur le plateau de Quotidien pour parler de l’antiterrorisme français ou nous raconter l’histoire de criminels plus ou moins talentueux. Cette fois, on avait envie d’entendre son avis sur la montée des violences chez les plus jeunes ces dernières semaines. Depuis le début de l’année, les médias français se font l’écho de règlements de comptes toujours plus violents entre « bandes » de jeunes. Selon le ministère de l’Intérieur, il y aurait actuellement 74 bandes identifiées en France, dont 46 à Paris et sa proche banlieue. Ce phénomène est-il nouveau ? La jeunesse est-elle vraiment devenue plus violente ces dernières années ? Assiste-t-on à une montée de la violence chez les plus jeunes ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux ? Quelles réponses l’Etat peut-il apporter pour lutter contre la violence au sein de la jeunesse ? On analyse cette actualité avec Alain Bauer sur le plateau de Quotidien.