Invité : on parle des conséquences du confinement avec le psychiatre Serge Hefez

En savoir plus sur Yann Barthes

Serge Hefez est psychiatre, psychanalyste et responsable de l’unité de thérapie familiale à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Touché par le Coronavirus, il a également perdu sa mère des suites de la maladie. Depuis le début de la crise sanitaire, Serge Hefez prend la parole pour témoigner et partager son expertise. On échange avec lui sur le retour du droit de visite dans les EHPAD et de la rentrée scolaire prévue le 11 mai prochain.