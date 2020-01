Invité : on parle écologie avec Aurélien Barrau pour "Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité"

Aurélien Barrau est astrophysicien et c’est la nouvelle star de l’écologie en France. Il est à l’origine de la grande tribune signée par 200 personnalités dans le Monde à la suite du départ de Nicolas Hulot et il publie « Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité », un livre événement sur l’écologie et les mesures à prendre pour sauver la planète. Aurélien Barrau est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.

