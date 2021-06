Invité : on parle élections régionales, chaînes d’infos et politique avec David Pujadas,

David Pujadas animera les 9, 14 et 16 juin prochains trois grands débats en prévision des élections régionales. Le premier concernera les Hauts-de-France, le deuxième l’Île-de-France et le dernier la Provence-Alpes-Côte d’Azur, trois régions dont l’enjeu dépasse le simple cadre régional. Avec David Pujadas, on échange sur les élections à venir, la mutation des chaînes d’information en continu ou encore la « droitisation » de la société.