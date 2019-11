Hervé Le Bras est historien et démographe. Début novembre, il a publié une note de la Fondation Jean Jaurès pour décrypter les chiffres de l’immigration en France, et les fantasmes qu’ils suscitent. Y-a-t-il un « grand remplacement », une « immigration massive » comme le prétendent de nombreuses personnalités politiques et publiques ? Hervé Le Bras nous en parle sur le plateau de Quotidien.

