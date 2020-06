Invité : on parle racisme et violences policières avec Thomas Ngijol

En savoir plus sur Yann Barthes

Après la mort de George Floyd, asphyxié pendant un contrôle de police aux Etats-Unis, le pays est en proie à de nombreuses manifestations et émeutes. Partout dans le monde, et en France, des personnalités se sont exprimés pour dénoncer les violences policières et le racisme et appeler à un profond changement de société. En France, ce mardi 2 juin, la police a interdit une manifestation contre les violences policières du collectif Adama Traoré. Thomas Njigol, humoriste engagé, est sur le plateau de Quotidien pour parler de la situation.