Gad Elmaleh revient sur les planches avec le spectacle, « L’invitation ». Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler, mais on évoque également lui l’actualité, sa famille et, forcément, l’affaire Copy Comic. Le Youtubeur accuse Gad Elmaleh d’avoir plagié un certain nombre de ses sketchs. Il s’en explique pour Quotidien.

