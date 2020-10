Invité : on parle antiterrorisme avec le criminologue Alain Bauer

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce matin, une attaque terroriste en l’église Notre-Dame de Nice a fait trois victimes. Comment analyser ce nouveau drame ? Faut-il avoir peur d’une nouvelle vague d’attentats ? Alain Bauer est professeur de criminologie. Il enseigne à Paris, Shangaï et New York. Grâce à son travail, il est devenu l’un des plus grands experts des questions de sécurité au monde. On parle de la situation actuelle avec Alain Bauer, sur le plateau de Quotidien.