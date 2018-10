Invité : Orelsan est au "Paradis"

Avec "La Fête est finie", Orelsan a sonné un retour triomphant sur scène et dans les bacs. L’artiste originaire de Caen a raflé plusieurs Victoires de la Musique et s’exporte depuis des mois à l’étranger : après le Japon ou le Canada, il a enflammé la scène américaine à Boston, New York, Los Angeles ou San Francisco. Il revient cet octobre avec le clip de son titre "Paradis", dans lequel il donne la réplique à rien de moins que l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Orelsan est sur le plateau de Quotidien pour en parler.