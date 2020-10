En savoir plus sur Yann Barthes

Jérôme Fourquet est le directeur du département opinion de l’IFOP (Institut Français d’Opinion Publique). Il vient régulièrement sur le plateau de Quotidien pour nous éclairer sur le moral des Français et leur perception de l’actualité. Après une année très difficile et avec la menace d’un nouveau reconfinement, on parle avec lui de la situation en France.