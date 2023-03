Invité : où en est-on avec le climat ? On en parle avec François Gemenne, membre du GIEC (partie 2)

Scientifique, politologue et coauteur du dernier rapport du GIEC. L’auteur du livre « L’écologie n’est pas un consensus : dépasser l’indignation », François Gemenne est sur le plateau de Quotidien pour parler écologie et politique. Où en est-on aujourd’hui en matière de climat ? Peut-on encore atténuer la hausse des températures ? Y a-t-il un lien entre le refus de la réforme des retraites, l’inflation et le climat ? Quelle est la priorité sur laquelle les Français devraient se concentrer ? Le scientifique belge François Gemenne répond, ce vendredi 10 mars, aux questions de Yann Barthès.