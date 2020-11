En savoir plus sur Yann Barthes

Antoine Lilti est historien, spécialiste de l’histoire sociale et culturelle du 18ème siècle. Il a récemment publié « L’héritage des Lumières », un héritage auquel fait souvent référence Emmanuel Macron. On a voulu comprendre ce que c’était concrètement « Les Lumières », pourquoi tout le monde en parle et pourquoi certains pensent qu’elles disparaissent. Antoine Lilti est sur le plateau de Quotidien.