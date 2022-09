Invité : où va le monde ? Le point avec Frédéric Encel, expert en géopolitique

Les dirigeants du monde entier sont réunis depuis ce lundi à New York pour assister à la 77ème assemblée générale des Nations Unies qui se déroule sans Vladimir Poutine et sans le président chinois Xi Jinping. L’Assemblée se tient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, entre la guerre en Ukraine menée par la Russie et les prétentions de la Chine à l’égard de Taïwan. Voit-on venir la fin du multilatéralisme ? Les liens entre la Russie et la Chine ont-ils été abimés par la guerre en Ukraine ? L’organisation de coopération de Shangaï qui réunit la Russie, la Chine, mais aussi l’Inde, le Pakistan, l’Iran et à laquelle aimeraient se joindre l’Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis et le Bahreïn peut-elle devenir une grande organisation mondiale anti-occidentale ? Alors que la menace nucléaire n’a jamais été plus présente, faut-il vraiment s’en inquiéter ? Les pays du monde entier peuvent-ils s’accorder pour lutter contre le réchauffement climatique ? Pour répondre à toutes ces questions, Yann Barthès reçoit sur le plateau de Quotidien Frédéric Encel, l’un des plus grands spécialistes en géopolitique de France.