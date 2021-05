Invité : Ouissem Belgacem dénonce l’homophobie dans le foot avec "Adieu ma honte"

Ouissem Belgacem est né et a grandi dans une cité d’Aix-en-Provence. Ancien espoir du centre de formation du Toulouse Football Club, il a enchaîné les championnats et côtoyé des joueurs comme Moussa Sissoko ou Étienne Capoue. À 19 ans, il décide de tout plaquer pour reprendre ses études à Londres et y créer sa société d’accompagnement de footballeurs en reconversion. À 33 ans, il publie « Adieu ma honte », un témoignage rare et fort sur l’homophobie dans le milieu du football. Ouissem Belgacem est sur le plateau de Quotidien.