Invité : Pablo Mira s’empare de la scène avec son spectacle « Passé simple »

Quotidien reçoit ce vendredi un invité un petit peu particulier, le chroniqueur de l’émission, Pablo Mira. Le journaliste de formation âgé de 37 ans, co-fondateur du Gorafi, désormais humoriste est à l’affiche du spectacle intitulé « Passé simple ». Celui qui présente quotidiennement le « 4 minutes douche comprise » explique vouloir « lutter contre l’excès de sérieux parfois excessif ». Il revient dans un premier temps sur ses années de journaliste enrichissantes avant d’aborder son one man show qui prend possession du Palais des Glaces jusqu’au 30 décembre, avant de s’exporter aux quatre coins de l’hexagone. L’humoriste décrypte son affiche qui renvoie à de nombreux codes des années 1990, thème de son spectacle, avec une question de fond, les années 1990 étaient-elles mieux ou moins bien qu’aujourd’hui ? Il revient sur les symboles « pop » des années 1990 comme Dorothée, Beverly Hills, le walkman, ou encore le Hit Machine avec Charlie et Lulu. Pablo Mira met aussi en lumière les looks des années 1990 qui reviennent aujourd’hui à la mode. Enfin, l’humoriste met en avant son côté parfois obsessionnel sur les blagues, et se confie sur son rêve étant petit.