Invité : Panayotis Pascot remonte enfin sur scène avec "Presque"

Après un an et demi de pandémie et de variants en tout genre, Panayotis Pascot peut enfin remonter sur scène. L’acteur et humoriste continue de jouer son spectacle « Presque » à partir du 30 septembre sur la scène de l’Européen. Et comme on l’a connu tout jeune et qu’on s’y est attaché, on profite de cette reprise pour prendre de ses nouvelles sur le plateau de Quotidien.