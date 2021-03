Invité : Pap Ndiaye prend la tête du Musée national de l’immigration

Pap Ndiaye est historien, spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis et des minorités, auteur de plusieurs livres dont le très important « La condition noire » publié il y a treize ans et pourtant toujours d’actualité. Après avoir été le conseiller scientifique de l’exposition « Le modèle noir » au Musée d’Orsay, Pap Ndiaye vient d’être nommé à la tête du Musée de l’immigration. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.