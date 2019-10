Invité : Pascal Boniface décrypte les mouvements populaires d’Hong Kong, du Chili, d’Algérie, …

Depuis plusieurs mois, les mobilisations populaires se multiplient à travers le monde entier. En Algérie, en Guinée, à Hong Kong, en Indonésie, au Chili, en Bolivie, en Angleterre, en Espagne et même en France avec le mouvement des gilets jaunes. Le peuple est partout. On essaie de comprendre les raisons de ces mouvements populaires sans précédent avec le directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques, Pascal Boniface.

