Invité: Pascal Obispo boude Deezer, Spotify et Apple Music et lance "Obispo All Access"

Pascal Obispo ou Yann Barthes En savoir plus sur Ne perdez pas votre temps à chercher « Pascal Obispo » sur Deezer, Spotify ou Apple Music, vous ne le trouverez nulle part. Pour cause, le chanteur a décidé de claquer la porte de toutes les plateformes de streaming musical pour lancer sa propre application, « Obispo All Access ». Le chanteur, qui avait déjà claqué la porte de son label, promet une application riche en contenus, avec des nouveautés tous les vendredis : un nouvel album, un live inédit, une BD, des dessins animés, une masterclass, un podcast, une interview, … Pascal Obispo est sur le plateau de Quotidien pour nous expliquer pourquoi il se lance dans cette aventure.