Invité - Pascal Obispo, retour sur 25 ans de carrière

Auteur, compositeur et interprète, Pascal Obispo a enchaîné les tubes ces 25 dernières années. Depuis son tout premier succès avec "Plus que tout au monde" en 1992, il a su se forger une très belle carrière en tant que chanteur mais pas seulement… Il a en effet également écrit pour d’autres grands artistes comme Florent Pagny, Patricia Kaas, Zazie, Marc Lavoine, Johnny Hallyday… Il s’est aussi essayé avec brio à la comédie musicale avec "Les Dix Commandements". Il vient d’ailleurs de récidiver en mettant en musique la vie de Jésus. Et enfin, il s’est récemment glissé dans la peau de coach en prenant place dans le fauteuil rouge de The Voice. Invité sur le plateau de Quotidien, Pascal Obispo revient donc sur sa carrière et son actualité…